Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, la frase sconcertante di Nicolò prima del disastro: "So cosa significa..."

giovedì 19 marzo 2026
Affari Tuoi, la frase sconcertante di Nicolò prima del disastro: "So cosa significa..."

2' di lettura

Nella puntata di Affari Tuoi del giovedì 19 marzo, condotta da Stefano De Martino con l’aiuto di Herbert Ballerina, il protagonista è Nicolò Florio, un ragazzo di Bari (Puglia) che di giorno lavora come responsabile della logistica e di notte fa il deejay. Gioca con il pacco numero 7, accompagnato dalla sorella Marilina.La partita è quasi perfetta: inizia eliminando il pacco 1 della Sardegna (20mila euro), poi 200 euro, con pacchi rossi e blu che tolgono 30mila e 50mila euro. Dopo i primi sei tiri, il podio resta salvo e suonano le campane a festa. Il Dottore offre 38mila euro, ma Nicolò rifiuta: "Ho una bella sensazione".

Accantona il pacco nero (30mila euro) e declina un cambio.Proseguendo, arrivano quattro pacchi blu e quattro rossi, con le cifre massime (200mila e 300mila euro) ancora intatte. L’offerta sale a 50mila euro, ma su consiglio della sorella Marilina, dice no. Il pacco 9 del Lazio contiene 100mila euro, rompendo il podio: "L'asticella si alza", commenta De Martino, e l’offerta scende a 40mila euro.Nicolò riflette emotivamente: "Sarebbero una grande mano per avviare un'attività" e "i miei genitori mi hanno insegnato cos'è il sacrificio e lo studio". In lacrime, accetta i 40mila euro nonostante 200mila e 300mila siano ancora in gioco. Il Dottore lo chiama personalmente chiedendo il motivo: "Ho accettato perché non è facile, stare qui e avere 40mila euro in mano ha un altro effetto".Il finale è amaro: nel suo pacco 7 c’erano proprio 300mila euro. Nicolò sceglie la sicurezza e il valore del sacrificio familiare, rinunciando al rischio di un potenziale guadagno enorme in un momento di grande tensione emotiva.

tag
affari tuoi

Tam tam Affari tuoi, Herbert Ballerina rischia: "Con chi dovete sostituirlo"

Affari Tuoi Affari Tuoi, Martina Miliddi travolta dalle critiche: "Disgustata"

Bivio Affari Tuoi, il "no" di Ludovica a 100mila euro: il delirio è totale

ti potrebbero interessare

Il ruggito di Tozzi, emozioni e lacrime a Milano per il tour d'addio

Il ruggito di Tozzi, emozioni e lacrime a Milano per il tour d'addio

Alessandra Menzani
Le Iene, Manuela Arcuri inchioda l'amica: "Voleva rubarmi il marito"

Le Iene, Manuela Arcuri inchioda l'amica: "Voleva rubarmi il marito"

Redazione
Caterina Balivo, il dramma delle corna: "Come le ho scoperte"

Caterina Balivo, il dramma delle corna: "Come le ho scoperte"

Marco Giallini, la rottura del femore per colpa di un cane: la foto dall'sopedale

Marco Giallini, la rottura del femore per colpa di un cane: la foto dall'sopedale