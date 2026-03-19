Affari Tuoi, la frase sconcertante di Nicolò prima del disastro: "So cosa significa..."

Nella puntata di Affari Tuoi del giovedì 19 marzo, condotta da Stefano De Martino con l’aiuto di Herbert Ballerina, il protagonista è Nicolò Florio, un ragazzo di Bari (Puglia) che di giorno lavora come responsabile della logistica e di notte fa il deejay. Gioca con il pacco numero 7, accompagnato dalla sorella Marilina.La partita è quasi perfetta: inizia eliminando il pacco 1 della Sardegna (20mila euro), poi 200 euro, con pacchi rossi e blu che tolgono 30mila e 50mila euro. Dopo i primi sei tiri, il podio resta salvo e suonano le campane a festa. Il Dottore offre 38mila euro, ma Nicolò rifiuta: "Ho una bella sensazione".

Accantona il pacco nero (30mila euro) e declina un cambio.Proseguendo, arrivano quattro pacchi blu e quattro rossi, con le cifre massime (200mila e 300mila euro) ancora intatte. L’offerta sale a 50mila euro, ma su consiglio della sorella Marilina, dice no. Il pacco 9 del Lazio contiene 100mila euro, rompendo il podio: "L'asticella si alza", commenta De Martino, e l’offerta scende a 40mila euro.Nicolò riflette emotivamente: "Sarebbero una grande mano per avviare un'attività" e "i miei genitori mi hanno insegnato cos'è il sacrificio e lo studio". In lacrime, accetta i 40mila euro nonostante 200mila e 300mila siano ancora in gioco. Il Dottore lo chiama personalmente chiedendo il motivo: "Ho accettato perché non è facile, stare qui e avere 40mila euro in mano ha un altro effetto".Il finale è amaro: nel suo pacco 7 c’erano proprio 300mila euro. Nicolò sceglie la sicurezza e il valore del sacrificio familiare, rinunciando al rischio di un potenziale guadagno enorme in un momento di grande tensione emotiva.