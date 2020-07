Franco Califano peccatore? Ricordiamo la qualità dell'autore

24 luglio 2020 a

Sorrido nel leggere che hanno ritrovato alcune cassette dove Franco Califano, famoso cantautore scomparso da anni, ammetteva di essere stato un peccatore. Chi scrive lo ha conosciuto e frequentato e può garantire che Califano, certamente, non era un uomo timorato. Ha vissuto la vita che voleva vivere, anche se poi ha scritto “Tutto il resto è noia, non ho detto gioia ma noia, noia, noia”. Invece di parlare di Califano peccatore, perché non ricordare la qualità dell’autore e del cantante? Dell’autore: se non sbaglio, “Minuetto”, cantata da Mia Martini, l’ha scritta lui. Caro Franco, ovunque tu sia, so che stai sorridendo.

