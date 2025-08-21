Libero logo
Franco Califano rivive al cinema grazie al doc "Nun ve trattengo"

di C. S.giovedì 21 agosto 2025
Franco Califano rivive al cinema grazie al doc "Nun ve trattengo"

1' di lettura

A oltre dieci anni dalla sua scomparsa, Franco Califano torna a rivivere sul grande schermo con il docufilm Franco Califano Nun ve trattengo, in uscita nelle sale italiane dall’8 al 10 settembre, distribuito da Europictures. Scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, il film è un viaggio intimo e notturno nella Roma amata da Califano, costruito tra ricordi, materiali d'archivio inediti e testimonianze sincere.

Presentato in anteprima alla ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, il docufilm si distingue per la sua narrazione emotiva e frammentata, capace di restituire un ritratto autentico e senza filtri. Il racconto si apre negli studi di Radio Radicale con una trasmissione dedicata al cantautore. Tanti gli “amici” che lo omaggiano nel documentario: Claudia Gerini, Maurizio Mattioli, Mita Medici, Alberto Laurenti, Enrico Giaretta, Antonio Mazzeo, Federico Zampaglione. E anche artisti della nuova scena come Franco126, Ketama126 e Noyz Narcos, che riconoscono nel “Califfo” un antesignano della poesia urbana.
 

tagfranco califano

