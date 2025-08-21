Franco Califano rivive al cinema grazie al doc "Nun ve trattengo"

A oltre dieci anni dalla sua scomparsa, Franco Califano torna a rivivere sul grande schermo con il docufilm Franco Califano Nun ve trattengo, in uscita nelle sale italiane dall’8 al 10 settembre, distribuito da Europictures. Scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, il film è un viaggio intimo e notturno nella Roma amata da Califano, costruito tra ricordi, materiali d'archivio inediti e testimonianze sincere.

Presentato in anteprima alla ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, il docufilm si distingue per la sua narrazione emotiva e frammentata, capace di restituire un ritratto autentico e senza filtri. Il racconto si apre negli studi di Radio Radicale con una trasmissione dedicata al cantautore. Tanti gli “amici” che lo omaggiano nel documentario: Claudia Gerini, Maurizio Mattioli, Mita Medici, Alberto Laurenti, Enrico Giaretta, Antonio Mazzeo, Federico Zampaglione. E anche artisti della nuova scena come Franco126, Ketama126 e Noyz Narcos, che riconoscono nel “Califfo” un antesignano della poesia urbana.

