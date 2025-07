Silvia Toffanin, rivoluzione a Mediaset: un'altra prima serata

Ma non è finita qui. Secondo quanto riporta da Davide Maggio, l'ad Mediaset ha confermato il ritorno di This is me, il format che ha debuttato con successo nella scorsa stagione, sempre in prima serata su Canale 5. Anche in questo caso, al timone ci sarà Silvia Toffanin, pronta ad allargare lo spettro degli ospiti oltre i volti noti di Amici di Maria De Filippi, accogliendo artisti, sportivi e personaggi di rilievo dello spettacolo. Anche per This is me si prevede una serie di tre o quattro puntate nella prima parte della nuova stagione, anche se la data ufficiale non è ancora stata comunicata.

Infine, confermatissima la presenza di Silvia Toffanin nel weekend con il suo Verissimo, che continuerà a occupare il pomeriggio del sabato e della domenica su Canale 5. La formula rimane invariata: programma che vince, non si cambia...