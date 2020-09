Festival del Cinema, Venezia oltre le difficoltà del coronavirus

07 settembre 2020 a

In questa stagione difficile, il fatto che Venezia sia riuscita a riproporre il famoso Festival del Cinema, è il segno che, con sacrifici e buona volontà, i risultati si ottengono. Il Festival c’è, con mille limitazioni e i film vengono proposti. Poche sere fa, Carlo Conti ha realizzato in televisione uno spettacolo in favore di tutti i tecnici che lavorano, appunto, in cinema, in teatro e nella musica che oggi sono a spasso. Era bello vedere l’Arena di Verona col pubblico ampiamente distanziato, ma plaudente. A quando un bel concerto all’aperto con Ligabue o con Zucchero?

