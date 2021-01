Auguri Christian De Sica per i tuoi gagliardi 70 anni

10 gennaio 2021 a

a

a

Da qualche giorno, Christian De Sica ha compiuto 70 anni. Lo ricordo con grande affetto quando cominciò a fare il conduttore televisivo in un mio programma. Si chiamava “Alle sette della sera”. Ho lavorato con lui anche in teatro: sempre bravissimo per la sua sapienza nel capire il pubblico e nel non dimenticarsi mai di essere figlio di Vittorio De Sica. Anzi, quando ha potuto fare, in teatro, qualcosa del repertorio di Vittorio, era onorato, emozionato, ma ugualmente bravissimo. Auguri Christian per i tuoi gagliardi 70 anni. Se non sbaglio, Massimo Boldi ne ha qualcuno più di te.

Maurizio Costanzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.