Le lacrime di John, il nigeriano di Ciampino

Maurizio Costanzo 29 gennaio 2021 a

a

a

Una bella storia che sembra antica. C’era e c’è John, un nigeriano da tempo noto agli abitanti di Ciampino, località vicino Roma. Lui tiene in ordine le strade raccogliendo foglie e immondizie. E’ sempre molto gentile con tutti e anche sorridente. Non lo era di recente quando è andato al bar che frequenta regolarmente. Piangeva. Gli hanno chiesto perché: aveva appena saputo della morte della madre e non aveva i soldi per tornare in Nigeria a darle l’ultimo saluto. Il proprietario del bar ha organizzato una raccolta di fondi. Molti hanno aderito e John è potuto partire per andare al funerale della madre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.