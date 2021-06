Spiagge piene di rifiuti, riusciremo a essere un po' più civili?

Maurizio Costanzo 20 giugno 2021 a

a

a

Leggo (e rabbrividisco) in una indagine fatta da Lega Ambiente, che sulle spiagge sono stati trovati 783 rifiuti ogni 100 metri. Vale la pena ripetere: 783 rifiuti ogni 100 metri, ed è la plastica a farla da padrone. Ci sono anche buste, cotton fioc, mozziconi di sigarette e mascherine. Riusciremo mai ad essere, almeno per una volta, un po’ civili ora che sta per cominciare l’estate? La verità è che io mi indigno a tal punto che lascerei una notte all’addiaccio sulla spiaggia, estate e inverno (meglio inverno), chi le sporca in questo modo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.