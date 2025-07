Inter, crolla tutto: chi mette "mi piace" al post di Calha

Galeotto fu quel like e chi glielo ha piazzato. La sconfitta dell'Inter contro il Fluminense brucia tantissimo in casa nerazzurra. Non tanto per aver abbandonato prima del previsto il Mondiale per Club e gli Stati Uniti. Ma per tutte le brutte conseguenze che sta trasmettendo alla squadra. Nel post partita, Lautaro Martinez - il capitano del Biscione - ha puntato il dito contro il suo compagno Hakan Calhanoglu, colpevole - secondo lui - di aver già la testa altrove. In effetti il turco è dato come partente. Per lui ci sarebbe una squadra del suo Paese: il Galatasaray.

Ma Calha è un professionista. E ha risposto per le rime alle accuse lanciate dal suo capitano. Il turco ha spiegato ai suoi tifoso che le sue condizioni fisiche non sono ottimali. In fondo l'Inter ha giocato più di 60 partite in questa stagione. E dopo la finale di Champions League, persa con una manita del Paris Saint Germain, è normale che i giocatori non siano al top della condizione, sia fisica che mentale.