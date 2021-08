04 agosto 2021 a

Una dottoressa dell’Alabama, ha raccontato che negli ultimi tempi sono in aumento i ricoveri di giovani che prima di contrarre il Covid non solo erano sani, ma non avevano voluto vaccinarsi. La dottoressa ha detto: “Una delle ultime cose che fanno prima di essere intubati, è pregarmi di fargli il vaccino. Io dico loro che ormai è un po’ tardi”. I no-vax, quando proveranno a ragionare e a capire che il vaccino serve a loro, ma serve anche a non diventare untori? Non finiremo mai di cercare di convincere i no-vax.

