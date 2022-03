Se si spacca la "Pietra assassina" del Giappone

Maurizio Costanzo 21 marzo 2022 a

Mi piacciono le notizie fantasiose. Come questa: la “Pietra assassina” del Giappone si è spaccata e secondo la leggenda intrappolava un demone. La “Pietra assassina” si trova sulle montagne di Nasu e questo, per i più superstiziosi, è stato un momento fortunato perché così avrebbe liberato la sua maledizione. Pare che i giapponesi non siano così convinti perché temono che questo demone liberato possa provocare loro dei danni. Una delle cose che piacciono a chi scrive sono proprio queste legende, metropolitane o no, che attivano la fantasia.



