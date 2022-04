Quella scritta gigante in piazza San Carlo a Torino

Maurizio Costanzo 15 aprile 2022 a

Nella notte tra lunedì 28 marzo e martedì 29, in piazza San Carlo a Torino, è apparsa una scritta a caratteri cubitali: “Ti amo ancora”. Alcuni sostengono che la scritta intera sarebbe dovuta essere: “Ti amo Pianeta”. Probabilmente tra l’amore per il pianeta e una bionda di passaggio, ha vinto quest’ultima. La scritta è talmente grande che può esser letta soltanto dall’alto. Non si capisce chi l’abbia scritta, se sia una operazione di marketing o altro, ma la verità è che la pioggia in pochi minuti la laverà. E’ un peccato, perché la scritta: “Ti amo Pianeta” o “Ti amo ancora" in ambedue i casi era piacevole. Proverà un po’ d’invidia, ovunque si trovi, Giacomo Leopardi.





