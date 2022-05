I concorsi di ammissione degli insegnanti vanno rivisti

09 maggio 2022 a

Talvolta mi capita di leggere notizie assolutamente incredibili. Una maestra delle elementari di Roma ha detto ai ragazzi: “Disegnate l’inferno con i nomi dei compagni che volete morti”. C’era stata di recente una presa di posizione nei confronti di una insegnante che aveva redarguito una alunna per abiti succinti. Nel caso in questione, quale può essere un provvedimento oltre al ricovero? Da tempo penso che i concorsi di ammissione degli insegnanti vadano in qualche modo rivisti. Ma forse saranno alcuni episodi a farmi saltare i nervi.

