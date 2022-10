La torta e la fetta "indigesta" al matrimonio

Maurizio Costanzo 03 ottobre 2022 a

Una persona, invitata al matrimonio di amici, ha pubblicato su “Tik Tok” mentre taglia lei la torta degli sposi e ne mangia una fetta. Evidentemente ha fatto tutto questo prima di quando dovevano intervenire gli sposi, come avviene da centinaia di anni. Quello che mi sfugge è il perché questa invitata abbia tagliato lei la torta nuziale e ne abbia mangiato una fetta. Probabilmente era in debito di zuccheri e doveva risolvere in qualche modo. Però è bene far sapere che non si fa.