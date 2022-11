La linea sottile che divide piacere e terrore

Maurizio Costanzo 21 novembre 2022 a

C’è una linea sottile che divide piacere e terrore. Ogni tanto qualcuno lo vuole studiare ed è legittimo che ciò accada. Ma è anche vero che avere paura può provocare un piacere, non foss’altro per lo scampato pericolo. Anche se ci sarebbe una risposta biologica alle situazioni percepite come pericolose. La reazione a questi stimoli è governata dall’amigdala, un complesso di neuroni che si trova nella parte più interna dei lobi temporali del cervello.