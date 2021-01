Oggi è un altro giorno, "imitavo solo i neg***": disastro di Lino Banfi su Rai 1, l'impensabile reazione di Serena Bortone

11 gennaio 2021 a

Lino Banfi è stato ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1, con Serena Bortone che lo ha intervistato a lungo sulla sua vita privata e professionale, ripercorrendo tutte le difficoltà che ha dovuto superare prima di affermarsi in qualità di “nonno d’Italia”. L’attore e comico italiano ha infatti ricordato che la sua famiglia pugliese pretendeva che studiasse in seminario e che diventasse prete, lui però capì che non era quella la sua strada e decise di entrare in una compagnia teatrale. “Lasciare il seminario era una cosa terribile”, ha ricordato Banfi che poi si è reso protagonista di una gaffe inconsapevole: “All’inizio facevo l’imitazione solo dei neg***”. La Bortone è apparsa in grande imbarazzo dinanzi a questa dichiarazione, ma non ha voluto riprendere Banfi sapendo che non c’era alcun intento razzista, bensì si tratta di un termine che, sebbene oggi sia condannato fermamente, all’epoca era all’ordine del giorno.

