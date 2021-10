Sandra Milo, "cosa ho visto quando ho fatto la terza dose": vaccino, il dramma raccontato dall'attrice

Francesco Fredella 22 ottobre 2021 a

a

a

Sandra Milo sbotta contro i no vax. Una vera e propria crociata quella della famosa attrice de La dolce vita che tuona senza freni: “Danni dovuti al vaccino? Mi sembra un discorso poco sensato”. Sandra rilascia una lunga intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. E la Milo taglia corto: “Arrovellarsi pensando ai possibili futuri danni del vaccino mi sembra un discorso poco sensato…”.

"Ma che lavoro fai?". Sandra Milo fuori controllo su Rai 1, Amadeus disperato: il gelo

L'attrice racconta di essersi sottoposta alla terza dose del vaccino. E dice: “Dispiaciuta nel constatare che molti anziani dovevano ricevere il primo vaccino”. In pratica Sandra svela di essere andata al centro vaccinale e di aver scoperto in quell'occasione che molti anziani dovevano ancora ricevere la prima dose: un dramma, una pessima notizia, quella dell'evasione vaccinale per i più anziani. “Mi è davvero dispiaciuto tanto… Non si deve aspettare perché con il nostro gesto non aiutiamo solo noi stessi, ma anche gli altri…”, dice. Poi rassicura tutti: “Non ho avuto alcun effetto collaterale. Sto benissimo… Non ho avuto alcun effetto collaterale, nemmeno leggero…”.

Gf Vip, un clamoroso due di picche scuote Mediaset: fuga di notizie, Signorini tradito per un altro programma

Ora la Musa ispiratrice del grande Federico Fellini è più tranquilla. “Continuo ad indossare la mascherina e uso ogni precauzione…”, continua a raccontare al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Sandra, una donna formidabile sempre attiva su ogni fronte, qualche mese fa si era incatenata davanti a Palazzo Chigi portando avanti una protesta simbolica a favore di tutto il mondo dello spettacolo, fermo durante la Pandemia. Subito ha ricevuto una telefonata dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per adesso, oltre alla tv, nella vita di Sandra Milo potrebbe tornare il teatro, che è la sua più grande passione. E poi i social: su Instagram, diretta dopo diretta, l'attrice romana va fortissima.

"Voglio morire". Lo strazio di Sandra Milo, "è stato devastante": il giorno in cui suo figlio voleva farla finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.