Tg1, come è stata punita Laura Chimenti: clamoroso, in onda così

Francesco Fredella 11 luglio 2022 a

a

a

Dall'edizione delle 20, la più importante, a quella delle 13.30 del Tg1. Per Laura Chimenti arriva il debutto nell'edizione di pranzo. Che sa molto di punizione, visto che avrebbe detto "no" alla nuova linea del direttore Monica Maggioni che ha chiesto ai conduttori delle 20 di presidiare la rassegna stampa del mattino. Il risultato? Una rivoluzione in parte in redazione. A dire no, oltre alla Chimenti, anche Francesco Giorgino (vicedirettore del Tg1) che però avrebbe dato un aut aut.

"Solo Laura Chimenti". Tg1, cala la mannaia della Maggioni: ecco la scelta

Storia diversa per la Chimeti, che dopo la retrocessione, debutta ufficialmente al Tg1 di pranzo. Intanto, al posto di Francesco Giorgino, da 30 anni in Rai, è arrivata Giorgia Cardinaletti. Una vera promozione inversamente proporzionale alla retrocessione della Chimenti, giornalista romana, che come scrive Davide Maggio "avrebbe pagato il rifiuto di condurre alle 6.30 la Rassegna Stampa. Da anni tra i volti di punta del Tg1 della sera, dove ha esordito nel giugno del 2010.

Anche allora il suo “spostamento” fu molto chiacchierato, ma in quell’occasione la giornalista in guerra con la direzione del primo telegiornale era Maria Luisa Busi, che rassegnò le dimissioni per incomprensioni e attriti – manifestati anche a mezzo stampa – con l’allora direttore Augusto Minzolini". La storia si ripete.

"Ma allora c***...". Caos al Tg1, la faccia della conduttrice dice tutto, cala il gelo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.