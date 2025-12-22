Tg1, il sondaggio pro-Meloni che fa impazzire il Pd: a sinistra sono disperati

Il Tg1 dà notizia del sondaggio che premia il governo Meloni e il Partito democratico impazzisce. "Il 58,9% degli italiani, la maggioranza assoluta, netta e chiara, che va ben oltre i numeri del centrodestra, approva la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni, considerando il quadro economico nazionale e internazionale. È il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. A bocciare la manovra economica per il 2026 è solo il 41,1% del campione": lo ha comunicato il telegiornale di Rai 1 ieri, domenica 21 dicembre. Una scelta, questa del tg, che non è andata giù ai dem, secondo cui questa sarebbe disinformazione.

“Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani.it che accredita il gradimento della manovra sono due facce della stessa strategia: indebolire il servizio pubblico e piegarlo alla propaganda - hanno dichiarato i parlamentari del Pd membri della Commissione di Vigilanza Rai -. È irresponsabile continuare a sottrarre risorse alla Rai come hanno denunciato anche alcuni consiglieri di amministrazione. Dopo anni di vincoli e riduzioni, questo nuovo taglio arriva proprio mentre il servizio pubblico dovrà affrontare appuntamenti straordinari come Olimpiadi e Paralimpiadi, senza risorse certe e programmabili". E ancora: "Siamo di fronte a una scelta che contrasta apertamente con il Media Freedom Act europeo, che impone finanziamenti adeguati e stabili ai servizi pubblici radiotelevisivi. Ancora più grave è che il principale telegiornale del servizio pubblico rilanci come notizia un sondaggio commissionato da una testata privata, trasformandolo in uno strumento di legittimazione politica della manovra. Il Tg1 non può diventare un megafono del governo. Indebolire economicamente la Rai e usarne l’informazione per operazioni di consenso è una deriva pericolosa che compromette autonomia, credibilità e funzione democratica del servizio pubblico".