Tg1, le conseguenze della "Famiglia nel bosco"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1)

Molto spazio è stato dedicato dai canali tv alla vicenda della “Famiglia nel bosco. Gli oltre 200 servizi che hanno approfondito la vicenda in poco più di 15 giorni hanno subito consistenti incrementi d’ascolto nelle zone più metropolitane. Guardando i trend del Tg 1 (Abruzzo escluso) è indicativo il fatto che ci sia Milano in testa (+1.5% di share medio) ma anche Roma (+1.2%), Torino (+0.9) e Napoli (+0.7).

Secondo ricerche qualitative svolte sui social, la storia dei figli di Nathan e Catherine ha aperto uno squarcio su modalità di vita alternative, sicuramente eccentriche, ma che hanno fatto conoscere alla vasta platea televisiva una quotidianità diversa.