Tg1, le conseguenze della "Famiglia nel bosco"

lunedì 8 dicembre 2025
Tg1, le conseguenze della "Famiglia nel bosco"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1)
Molto spazio è stato dedicato dai canali tv alla vicenda della “Famiglia nel bosco. Gli oltre 200 servizi che hanno approfondito la vicenda in poco più di 15 giorni hanno subito consistenti incrementi d’ascolto nelle zone più metropolitane. Guardando i trend del Tg 1 (Abruzzo escluso) è indicativo il fatto che ci sia Milano in testa (+1.5% di share medio) ma anche Roma (+1.2%), Torino (+0.9) e Napoli (+0.7). 

Secondo ricerche qualitative svolte sui social, la storia dei figli di Nathan e Catherine ha aperto uno squarcio su modalità di vita alternative, sicuramente eccentriche, ma che hanno fatto conoscere alla vasta platea televisiva una quotidianità diversa.

Qualcuno in Abruzzo ha già azzardato un impatto turistico alimentato dall’attenzione spasmodica, sviluppatasi anche all’estero. Sicuramente il racconto delle vicissitudini di questa famiglia ha illuminato una Italia “altra”, rurale, arcaica ma proprio per questo affascinante. In totale sono ben 20 milioni gli italiani che seguono la vicenda con un grado di attenzione pari al “caso Garlasco”. Fa riflettere.

