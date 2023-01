Ghisleri, il sondaggio: "FdI stava scendendo. Ma poi Messina Denaro..."

21 gennaio 2023 a

Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, rivela che il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo un calo, è tornato a crescere nei sondaggi. "Fino a domenica scorsa il tema era lo sciopero dei benzinai che ha messo in scacco la maggioranza", spiega la direttrice di Euromedia Research. Del resto, "la gente risponde su tutto quello che è l'attualità" e "per la prima volta, sia il governo, sia Giorgia Meloni, sia Fratelli d'Italia retrocedevano di qualche punto". Mentre adesso, "nei sondaggi post cattura di Matteo Messina Denaro ovviamente si vede un certo entusiasmo, di quello che è l'elettorato di Fratelli d'Italia, non torna però sopra il 40 per cento".

Ma "il vero dato è che tra meno di un mese", sottolinea Alessandra Ghisleri, "si voterà alle regionali e lì si vedrà il centrodestra". Al momento Fratelli d'Italia, secondo il sondaggio, è al 28,2 per cento. Seguito dal Movimento 5 stelle al 17,5 per cento (+0,3), Pd al 16,7 (+0,9), Lega al 9, terzo polo Azione-Iv all'8,3 e Forza Italia al 7. "Se cannibalizzerà l'elettorato dei suoi alleati, gli altri partiti sentiranno la competizione interna", conclude la sondaggista. "Giorgia Meloni è andata a Capaci ed era lei. Ora evidentemente la sua coerenza la porterà a essere coerente anche nelle sue mosse successive ma dovrà trovare un patto con i suoi alleati".