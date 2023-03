Fuori dal coro, la banca clandestina cinese: così spariscono i soldi degli italiani

22 marzo 2023 a

a

a

Un negozio per la riparazione di cellulari nascondeva una banca segreta cinese. Nel servizio di Tommaso Mattei mandato in onda da Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, nella puntata del 21 marzo, si svela questa banca clandestina che faceva sparire i soldi degli italiani. Ma qui nella zona c'è omertà. Nessuno dice di sapere nulla. Non capiscono, "ma qui giravano tanti soldi".

La banca clandestina dei cinesi: così spariscono i soldi degli italiani



Servizio di @TommiMattei a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/CFTTiEIpcC — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 21, 2023

Del resto, solo una settimana fa a Firenze due persone di origine cinese sono state arrestate dalla Guardia di finanza per associazione a delinquere dedita alla commissione di reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancaria. I due avevano creato una banca clandestina, con sede in un negozio di Firenze e una filiale a Prato, rivolta a imprenditori cinesi a cui offriva servizi occulti di trasferimento di denaro in Cina dietro pagamento del 2,5 per cento dell'importo trasferito.

"Ancora non c'è stato". Giannini, balla in diretta: fango sulla Meloni

In tutto erano state indagate tredici persone, tutte cinesi, a vario titolo, da esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancaria a sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'istituto di credito illegale, secondo una nota della procura fiorentina, accoglieva "i clienti, tutti imprenditori sinici operanti nel settore della pelletteria e dell'abbigliamento" e ritirava "il contante che si intendeva trasferire senza essere tracciati dagli intermediari abilitati dalla Banca d'Italia".