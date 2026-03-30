Cina, guerra sottomarina agli Usa: 42 navi e centinaia di sensori

Nel 2026 la guerra si combatte anche - e soprattutto - sotto la superficie del mare. In questo senso i due player più competitivi sono Cina e Stati Uniti. Negli ultimi anni Pechino ha allestito una vera e propria rete di raccolta dati oceanici impiegando 42 navi di ricerca e centinaia di sensori distribuiti tra Pacifico, Oceano Indiano e Artico. L'obiettivo è duplice. Da una parte il progresso scientifico, dall'altra migliorare le capacità cinesi nella guerra sottomarina e nel confronto con la US Navy. Le navi del Dragone hanno operato in aree di alto valore militare come le acque vicine a Taiwan, Guam, lo Stretto di Malacca e altri passaggi cruciali per i movimenti navali statunitensi e alleati.

Al giorno d'oggi conoscere il mare è cruciale quasi quanti possedere una flotta moderna. Come sottolinea il Messaggero, la forma dei fondali, la temperatura dell’acqua, la salinità e le correnti influenzano direttamente il comportamento del suono e quindi l’efficacia dei sonar. In questo modo è possibile prevedere dove un sottomarino possa nascondersi meglio, dove i sensori siano più efficaci e quali rotte siano più sicure in caso di operazioni militari. Le navi cinesi possono così navigare con più sicurezza e incrementare la loro capacità di cercare, seguire o intercettare i battelli avversari.