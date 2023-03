Otto e Mezzo, il sondaggio a "casa" di Lilli Gruber: FdI-Meloni in volo, le cifre

23 marzo 2023 a

a

a

Cresce Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e recupera consensi il Partito democratico con la guida della neo segretaria Elly Schlein. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio elettorale dell'istituto Demopolis illustrato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 22 marzo che analizza il consenso delle varie forza politiche dalle ultime elezioni a oggi. Ma vediamo nel dettaglio.

Fratelli d'Italia, rispetto alle ultime politiche del 25 settembre scorso, ha guadagnato ben quattro punti percentuali e ora si attesta al 30 per cento. Il Pd torna a essere il secondo partito. Supera infatti la soglia del 20 per cento (ora è al 20,2) e di cinque punti il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che adesso è sceso al 15 per cento. In leggera flessione le altre forze politiche, la Lega è all'8,5 per cento, il Terzo polo Azione-Italia viva di Calenda e Renzi al 7,3 e Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,6 per cento.

Qui il sondaggio di Demopolis

"Basta con questa cosa". Lilli Gruber perde le staffe e se la prende con la Meloni

Per quanto riguarda il Partito democratico, a oggi potrebbe contare su cinque milioni e 800mila elettori, una crescita di un milione e ottocentomila elettori in cinquanta giorni. Su cento nuovi elettori del Pd, inoltre, 16 votavano il Movimento 5 stelle, cinque Sinistra-Verdi e 9 altre liste.

Infine ecco il consenso delle coalizioni: a oggi, il centrodestra è al 46 per cento, il centrosinistra al 24,7, il M5s al 15 e il terzo polo al 7,3 per cento.