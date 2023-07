Mediaset, "a un passo dalla firma": il nome che sconvolge Pier Silvio?

10 luglio 2023 a

No al trash: questo il diktat di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. A tutta Mediaset: dagli autori e fino ad arrivare ai conduttori. E, forse proprio per questo "stop" al trash, è saltata Barbara D'Urso, l'ormai ex conduttrice del Biscione che ha rotto con grande polemica il suo rapporto professionale con l'emittente di Cologno Monzese, puntando il dito per le modalità con cui le era stato comunicato lo stop ai lavori (ma "assolvendo" Pier Silvio Berlusconi).

Bene, con questa frenata al trash aveva già fatto i conti Alfonso Signorini, la cui rotta del GfVip è stata ampiamente corretta in corsa durante l'ultima edizione. L'anno prossimo, Signorini sarà sempre al timone del Gf, ma Nip e stando alle intenzioni profondamente rivisto.

Poi Ilary Blasi, un'altra che sta pagando dazio in questo nuovo corso Mediaset: dopo aver concluso una non esaltante edizione de L'Isola dei famosi, ecco che è rimasta senza programmi. Ad oggi, fuori da tutto. E, chissà, magari in partenza da Mediaset.

Eppure, nonostante il "no" al trash, ecco un curioso e piuttosto clamoroso "flash" rilanciato da Dagospia. Si torna a parlare del prossimo Gf, a cui dovrebbe prendere parte niente meno che Antonio Razzi, l'ex senatore di Forza Italia. Da anni, infatti, secondo il sito diretto da Roberto D'Agostino briga per entrare nella trasmissione. E, ora, ce l'avrebbe quasi fatta. "Il GfVip? Il mio sogno", disse Antonio Razzi nel 2021. Certo, non è il record assoluto del trash. Epperò...