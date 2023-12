Che tempo che fa, lo staff social difende Gino Cecchettin dagli haters

10 dicembre 2023 a

a

a

Gino Cecchettin, papà della giovane Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa questa sera sul Nove. La sua partecipazione al programma televisivo, però, ha scatenato non poche polemiche sui social. E a prendere posizione questa volta, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe stato proprio il social media manager dello show di Canale Nove. "Indeciso se fate più schifo voi o lui", ha scritto un follower sotto al post che annunciava la presenza del signor Cecchettin. E l'account del programma ha replicato: "Tu". Un botta e risposta diventato presto virale.

Quella di questa sera sarà la prima intervista televisiva in studio per Gino Cecchettin dopo l’uccisione della ragazza. La sua presenza sembra combaciare perfettamente con quanto il papà di Giulia aveva detto qualche giorno fa al Corriere, intervistato da Walter Veltroni. "Il dolore ce l’ho dentro e mi accompagnerà. Ma ciò che mi preme ora è fare in modo che, finita l’emozione, non ci si torni ad assopire", aveva sottolineato.

"Noi italiani siamo bravi ad avere slanci civili ma siamo anche capaci di dimenticare in fretta — aveva raccontato Gino Cecchettin —. Il rumore è il campanello che ogni mattina ci deve tenere svegli e farci chiedere cosa abbiamo fatto per far finire i femminicidi. Quando ho parlato di un impegno civico ho voluto dire che, con una Fondazione o in altro modo, io voglio dedicare la mia vita a far sì che non ci sia un’altra Giulia. Per me bisogna partire dall’educazione".