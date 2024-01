Fuori dal coro, terrore per la troupe: "Ti scanno, ti sparo in bocca". Il video-choc

18 gennaio 2024 a

Si sono affrontati vari temi nell'ultima puntata di Fuori dal coro, programma d’approfondimento di Mario Giordano, ieri sera 17 gennaio, su Rete 4. Si è parlato della mancata integrazione sociale con alcuni servizi nelle periferie di Roma e Pavia. Ampio spazio è stato poi dato alla questione dell'intelligenza artificiale e una parentesi è stata aperta sulla situazione legata ad agricoltori, allevatori e pescatori.

E come sempre non è mancato nemmeno ieri sera il focus sui "ladri di case", diventato ormai un cavallo di battaglia della trasmissione di Giordano.

Il conduttore manda in onda un servizio di Viviana D'Introno in cui tutta la troupe viene minacciata e aggredita da un uomo che da tre anni non paga l'affitto, occupando una casa in provincia di Cremona. Nella clip si vede l'inviata di Giordano che stana il "ladro di case": "Perché scappa? Lei ha una macchina. Ci risponda", lo incalza lei. Ma lui sale in auto e dice: "Sposta questa macchina". Scende dall'auto e in tono minaccioso ribadisce: "Sposta questa minc*** di macchina subito". "Stia calmo", ribatte la giornalista. Lui urla in modo feroce: "Sposta questa macchina. Vi scanno tutti quanti, sposta questa macchina".

"Ma ci sta minacciando?", chiede l'inviata. "Sì, vi ammazzo tutti quanti". "Ma cos'ha in mano?", urla terrorizzata la giornalista. "Vi sparo in bocca" e scende dall'auto: ""Leva 'sta telecamera. È inutile che ti metti avanti. Non ti mettere avanti. Lo sai a chi appartengo io? Occhio...", minaccia ancora. Ma quando lei gli chiede per l'ennesima volta "perché non paga l'affitto", lui si avventa contro la troupe.