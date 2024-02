L'Eredità, "a senso unico": scoppia la bufera sulla ghigliottina di Francesca

08 febbraio 2024 a

È Tris il primo gioco de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1: nella puntata in onda questa sera il campione in carica, Giuseppe, ha deciso di sfidare Sabrina e Michela. E con entrambe è riuscito ad avere la meglio. Poi si è passati al gioco delle professoresse Naomi e Michelle, dove il campione ha puntato il dito contro Fabio, battendolo. A seguire ecco la sfida dei Paroloni, il gioco che porta alla fase finale del programma col Triello, i Cento secondi e la ghigliottina.

Al Triello, alla fine, sono riusciti ad accedere Enrico, Giuseppe e Francesca, che quindi torneranno anche domani sera. L'accesso ai Cento secondi invece se lo sono conquistati Giuseppe e Francesca. Mentre a spuntarla per la ghigliottina è stata Francesca, che ha giocato per un montepremi iniziale di 190mila euro. "Sono un po' emozionata", ha commentato lei subito dopo essere approdata alla fase finale del gioco. Le parole indizio erano messa, vetro, lingua, calore e trasporto. Mentre dopo due dimezzamenti il montepremi è sceso a 47.500 euro. La campionessa ha tentato il tutto per tutto con la parola terra. Peccato però che la risposta corretta fosse bolla.

Tanti i commenti degli utenti sui social. E, come al solito, non sono mancate le critiche. "Bolla di calore? #leredita", ha scritto per esempio un utente su X, contestando la parola finale. Un altro, invece, riferendosi al fatto che anche parole come terra o fuoco si legavano bene ai termini indizio di questa sera ha commentato: "Quando fanno la ghigliottina gli autori dovrebbero come minimo fare degli accoppiamenti a senso unico, non per cui è possibile trovare altre due tre opzioni valide". E ancora: "Bolla???oggi non vogliono pagare #leredita".