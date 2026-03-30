L'Eredità, "si dice altroché!": la ghigliottina di Laura scatena il caso

Laura, Gaetano e Susanna i tre concorrenti che sono arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 30 marzo. Ai Cento secondi invece ci sono arrivati Laura e Gaetano e alla fine a spuntarla è stata Laura, che così si è seduta al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 180mila euro.

Le cinque parole da collegare erano impresa, pubblico, affari, straordinario e segreto. Mentre la cifra in palio è scesa a 45mila euro dopo vari dimezzamenti. La concorrente ci ha pensato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha deciso di puntare tutto su "Stato". Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo però la soluzione di questa sera era un'altra e cioè Successo. "#leredità stato straordinario si dice altroché!", ha commentato un telespettatore sulla piattoforma X subito dopo la puntata, legittimando di fatto la parola proposta da Laura.