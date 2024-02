Dritto e Rovescio, Senaldi contro il maranza: "Hanno rotto le scatole agli italiani normali!"

Roberto Tortora 09 febbraio 2024 a

a

a

Ancora violenze e risse e baby gang nel mirino della critica per le azioni selvagge nelle periferie delle grandi città, che minano la serenità dei cittadini. Se ne discute animatamente a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio. In studio c’è il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che critica aspramente il comportamento di questi ragazzi e la violenza che traspare anche dalla musica alla quale si ispirano e, rivolgendosi ad uno dei trapper presenti per difendere la parte opposta, gli dà un consiglio: “Tu che hai un pubblico e che riesci a parlare loro diglielo, fai questo favore. Digli che questi qui hanno scassato, basta, non se ne può più”.

Il ragazzo prova a discolparsi dalle accuse: “Io lo dico sempre e lo dico davanti a lei. La vita è bella, perché devo andare a litigare e a perdere tempo invece di fare altro? Perché non vado a giocare a calcio o vado in discoteca a ridere e scherzare, ubriacarmi finché non torno a casa? Vado a studiare, ci sono tante cose da fare. Io lo faccio sempre”.

Senaldi, però, torna alla carica: “Sei qui a difenderli o no? Se tu ti disinteressi del problema va bene, tu sei qui per difenderli e di questo stiamo parlando, poi se tu vuoi andar in discoteca o al ristorante vai dove ti pare. Qui stiamo parlando delle persone che hanno la tua origine, che hanno rotto le scatole agli italiani normali, siccome tu ci parli diglielo per il loro bene oltre che per il nostro”. Il video, caricato su X, ha subito suscitato la reazione sdegnata di molti followers, uno di loro ha scritto: “Tra un po' vedrete se sono bravate. Questi sono delinquenti da espellere”.