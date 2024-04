Belve, Fedez choc: "Ho tentato il suicidio a 18 anni"

09 aprile 2024 a

a

a

"Ho tentato il suicidio a 18 anni": Fedez lo ha rivelato a Francesca Fagnani a Belve, nella puntata in onda questa sera su Rai 2. Il rapper, come si legge nelle anticipazioni, si è raccontato in un'intervista a 360 gradi, parlando non solo della sua vita privata e della sua carriera ma anche della sua adolescenza irrequieta e dei suoi trascorsi con la droga. Il tentativo di togliersi la vita sarebbe stato uno degli effetti delle droghe che prendeva, come spiegato dal cantante stesso nel corso dell'intervista.

Spazio, poi, al rapporto turbolento con la politica e alle sue crisi sul fronte privato, prima quella col suo ex socio e amico Luis Sal e poi quella con Chiara Ferragni. Su quest'ultimo punto, in particolare, ha confessato: "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, si". La temperatura in studio è salita quando la conduttrice lo ha incalzato chiedendogli: "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?". Il riferimento è alle collaborazioni che molti marchi hanno deciso di interrompere con l'imprenditrice digitale dopo il cosiddetto pandoro-gate legato alla beneficenza.

"Il caso Balocco ha influito sulla crisi con la Ferragni?": Fedez, la risposta spiazzante a Belve

Il racconto quindi è andato avanti. Con la Fagnani che al suo ospite ha domandato: "Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?". Lui, allora, dopo un’iniziale ritrosia, si è lasciato andare a una commovente confessione sulle ragioni che hanno portato a questa decisione così sofferta.