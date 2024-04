Affari Tuoi, "palese divorzio": la partita finisce male, si scatena il caos

13 aprile 2024 a

a

a

Finale con colpo di scena nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. Al centro dello studio, con Amadeus, Carlo Alberto e Federica da Palermo. I due, in rappresentanza della regione Sicilia, dopo vari cambi hanno giocato infine col pacco numero 3. A un passo dalla fine, quando sono rimasti con 20 euro, 500 euro e 50mila euro, la coppia è riuscita ad eliminare i 20 euro.

"Che partita ragazzi - ha commentato il conduttore - l'avreste mai immaginato?". Al telefono, invece, il dottore ha detto: "Complimenti, bella partita, bella sfida tra di noi, coraggiosi, mi piacciono i concorrenti coraggiosi, quindi meritano qualcosa di speciale, sono loro che devono decidere cosa ricevere tra un cambio e un'offerta". Carlo Alberto e Federica hanno quindi deciso di ricevere un'offerta, che è stata di 17mila euro. La coppia, però, l'ha rifiutata: "Andiamo avanti fino alla fine". Purtroppo, però, nel loro pacco c'erano i 500 euro.

"Il pacco numero 9": Amadeus lascia la Rai, delirio in studio ad Affari tuoi

Tanti i commenti sui social. "Belli ma sfortunati...che sfiga", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Bella partita, avrebbero meritato di portare a casa dei soldi, ma io dico che il Dottore è troppo prevedibile, io avrei accettato i 50k". Un utente, in particolare, ha sottolineato che la moglie del concorrente alla fine non sarebbe stata proprio d'accordo nel rifiutare l'offerta: "Puntata di affari tuoi finita con un palese divorzio, ha fatto tutto quello che la moglie non voleva".