L'Eredità, quel dettaglio che poteva cambiare tutto per Francesco: "Quale Gregorio?"

27 aprile 2024 a

Anche questa sera la ghigliottina ha mandato nel panico i telespettatori dell'Eredità, il preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Ma anche il gioco dei 100 secondi, con il quale si è decretato il campione che ha avuto la possibilità di accedere alla parte finale del game show, ha sollevato polemiche. Raffaella, la campionessa della puntata precedente, è stata sconfitta da Francesco che, per la sesta volta, ha potuto confrontarsi con la ghigliottina.

Al pubblico da casa però non è sfuggito come al giovane sia stata concessa una risposta esatta in modo un po' generoso. La domanda chiedeva il nome del Papa che ha dato il nome al calendario che usiamo al giorno d'oggi. Francesco ha risposto in modo corretto "Gregorio" - da lui il calendario gregoriano - ma non ha indicato di quale Gregorio si trattasse. Nella Chiesa cristiana sono infatti 16 i Papi che hanno portato tale nome.

Sui social, specie nel salotto virtuale di X, molti spettatori hanno notato questa imprecisione: "Vabbè, di papa Gregorio ce ne sono stati parecchi..." ha scritto uno. "A quale papa..? Gregorio...non basta!! Quale? " gli ha fatto eco un altro. E ancora "Beh papa Gregorio QUALE scusa". Insomma, un sollevamento popolare per la leggerezza con cui è stato tralasciato un dettaglio così importante che avrebbe potuto cambiare le sorti del gioco.