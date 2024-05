Fiorello si scatena a Viva Rai 2: "Voglio qui Serena Bortone per punirla con le freccette"

10 maggio 2024 a

"Tg 1, Tg 2, manca il Tg 3. Dov’è Serena Bortone? Voglio la Bortone qui. Punita con le freccette". Si chiude con il botto, Viva Rai 2!, con Fiorello che celebra i numeri da record del suo show prendendo in giro la conduttrice di Che sarà, programma del sabato sera di Rai 3, finita nella bufera per aver denunciato la (presunta) censura su Antonio Scurati e per questo richiamata con una lettera dai vertici di viale Mazzini.

Insieme a Fiore c'è un altro personaggio che ha agitato e molto le acque in Rai, sia pure per altri motivi: Amadeus, che tra poche settimane dirà addio alla tv pubblica. "Questo pubblico sul Nove te lo sogni", scherza il padrone di casa con l'amico, con cui ha condiviso trionfalmente il palco del Festival di Sanremo. Amadeus che lo ha aspettato al semaforo dell'incrocio davanti al "glass" del Foro Italico da cui va in onda il programma mattutino. Fiorello l’ha raggiunto in motorino, i due si sono abbracciati e hanno attraversato la strada cantando la canzone degli Amarello. In strada hanno fermato e salutato auto e bus sommersi nel traffico. "È la prima volta che vado al semaforo anch'io, e non vorrei che fosse l'ultima", ironizza lo showman. davanti ai 1.700 telespettatori accorsi per la puntata finale. "Gli Amarello non moriranno mai", aggiunge rassicurandoli. Amadeus continuerà ad andare in onda fino all'1 giugno con il quiz re degli ascolti dell'access prime time Affari tuoi, con puntate già registrate.

In Rai intanto si leccano i baffi per i numeri di Viva Rai 2 (che nell'ultima puntata ha ospitato anche Jovanotti e Ultimo, due big della nostra canzone): una media di share del 19,6% con oltre 1 milione di spettatori. Su RaiPlay sono state circa 21 milioni le visualizzazioni e quasi 7 milioni le ore di visione. Puntata più vista quella del 13 marzo scorso, con 1.152.000 spettatori e il 21,7% di share. "Non riesco neanche a pensare a un simile successo di pubblico - ammette Fiorello -. Quando cominci e sei nel mese di ottobre e pensi che finiamo il 10 maggio ti sembra un'impresa. Poi dopo la prima settimana pensi ora ci riposiamo e invece siamo lì tutti i giorni, dopo mesi di inattività è durissima. L'amicizia con Amadeus? È una fratellanza - confessa Fiorello -. Ora devo cercare una bella idea perché senza idee è inutile. Da stasera spengo pure il telefono. Sono in video consecutivamente dal Sanremo di Baglioni. Non mi sono mai fermato, spettacolo teatrale con 200 date, 6 Sanremo, Viva Raiplay con il lancio della piattaforma, due edizioni di VivaRai2!: ora ci vuole una pausa. Tornare a Sanremo? Sarebbe un errore strategico, dopo sei Festival ce ne vogliono almeno altri sei senza farsi vedere".