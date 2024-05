Striscia la Notizia, Andrea Scanzi insulta Donzelli fuorionda: "Sottosviluppato, imb*** assoluto"

29 maggio 2024 a

"Madonna che pa**e ragazzi... Se mi stanno registrando con un video nascosto ribadisco che Donzelli è un sottosviluppato, anzi se me lo mandate in onda sono contento": Andrea Scanzi lo ha detto in un clamoroso fuorionda diffuso ieri sera da Striscia la Notizia su Canale 5. La firma del Fatto Quotidiano era in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, mentre in studio c'era il deputato e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

"È un sottosviluppato - ha continuato il giornalista - e non ne posso più di sentire questo imbecille assoluto, è una roba proprio insopportabile ragazzi, essere in mano a uno così è terribile". Poi ha sentito il bisogno di fare una precisazione: "Imbecille politico eh, perché sennò magari mi querela anche per un fuorionda".

Guarda qui il fuorionda di Scanzi su Donzelli

Scanzi, poi, avrebbe insultato il deputato di FdI con un appellativo così pesante da venire censurato con un bip. Anche se subito dopo si è scusato dicendo: "Ho detto una parola che non dovevo dire, le altre le confermo". A tal proposito il tg satirico di Antonio Ricci si è chiesto: "Cosa gli avrà mai detto di peggio da giustificare l'intervento censorio dell'I.A. dei fuorionda?".