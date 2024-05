La Ruota della Fortuna, "una decisione anomala": che guaio per Gerry Scotti e Mediaset

30 maggio 2024 a

La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, reboot dello storico game show di Mike Bongiorno, chiuderà i battenti molto presto: il 2 giugno secondo il portale davidemaggio.it, che parla di "fiammata in preserale destinata già a finire". Da lunedì 3 giugno, infatti, torneranno le repliche di Caduta Libera, altro programma condotto da Gerry, alle quali seguiranno, nel corso dell'estate, quelle di The Wall. Secondo Maggio, si tratta di "una decisione anomala rispetto all’importanza della fascia, che va in controtendenza rispetto all’allungamento di una settimana di Pomeriggio Cinque o alla fine, fissata a fine giugno, di Mattino Cinque News".

Lo stop della trasmissione potrebbe spiegarsi con l'inizio degli Europei, che verranno trasmessi su Rai 2. Tuttavia, mancano ancora due settimane: il 17 giugno è la prima data in cui è prevista una partita nei giorni feriali. E, come fa notare il portale, la quantità di partite non sarebbe così eccessiva da far slittare un programma della fascia preserale. Tra l'altro, Tvblog segnala pure che ci sarebbero ancora delle puntate inedite di Avanti un Altro, il game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Sulla rete concorrente, Rai 1, c'è invece Pino Insegno, che dal 3 giugno sarà alla guida di Reazione a Catena.