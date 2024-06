2 giugno, la parata militare sbanca in tv: ecco il dato (sorprendente)

Klaus Davi 05 giugno 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi

CHI SALE (“Parata militare”)

I dati Auditel confermano una recente ricerca Eurispes secondo cui le istituzioni preposte alla sicurezza del Paese godono di un indice di fiducia ai massimi storici con i Carabinieri al 69%, la Guardia di Finanza al 66,1%, l’Esercito al 69,4% o i Vigili del Fuoco all’81,1%. Infatti la diretta della Parata Militare per la Festa della Repubblica in onda domenica mattina su Rai 1 ha ottenuto il 40% di share sfiorando i 2.800.000 spettatori.

Considerato che si trattava di una domenica quasi estiva un risultato davvero importante una conferma davvero corposa per la sfilata che ha visto esibirsi in alta uniforme tutti i nostri principali reparti militari, con picchi che hanno sfiorato il 50% di share in apertura e in chiusura col sempre spettacolare volo delle Frecce Tricolori sopra l’Altare della Patria, con l’Inno di Mameli cantato da un emozionato Claudio Baglioni e durante i passaggi davanti al palco delle autorità di corpi storici come i corazzieri a cavallo, i carabinieri o la Brigata Sassari. Gli ascolti sono perfettamente in scia con eventi simili, come la sfilata degli Alpini o della Marina militare a Genova. Fa piacere che a seguire siano stati, oltre agli adulti, anche gli under 30, al 35% di share, e gli under 14, con punte superiori al 30%.