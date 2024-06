Fuori dal coro, inviata aggredita dalla rom alle spalle: colpo alla nuca, "str*** vai via"

R0berto Tortora 06 giugno 2024 a

Sempre più complicata in Italia, da Nord a Sud, la convivenza con i tanti, troppi accampamenti e insediamenti rom nelle città, vere e proprie terre di nessuno dove la delinquenza regna sovrana e la sicurezza dei cittadini viene messa a dura prova.

Costanza Castiglioni, inviata di Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, questo pericolo ha potuto toccare con mano. A Firenze, nei palazzi di Via Liguria, la Castiglioni era andata in visita, per cercare di fare qualche domanda agli occupanti e capire come vivono lì e se, soprattutto, pagano le tasse. Le prime testimonianze che raccoglie non sono rassicuranti, c’è chi dice: “Qua è un macello, tanti rom, è il Bronx, questa è terra di nessuno”.

La situazione degenera quando la Castiglioni entra in uno dei palazzi e prova a fare delle domande a una donna che, prima si nasconde in casa, poi manda fuori un uomo che comincia a dire cose senza senso e a minacciare: “Diciannove anni sono qui, lo sai quanto pago, secondo te? Lei lo sa dove deve andare? Hai visto italiani drogati, vendono droga, non vanno a lavorare, non pagano affitto, che schifo di persone che siete. Vengono qui in sette, otto, dopo vediamo. Io chiamo la polizia, faccio fare alla polizia. La domanda… a rompere i c****i alla gente, voi vi dovete svegliare”.

In quel momento, tornati per strada, una donna coglie di spalle l’inviata e l’aggredisce con un colpo alla nuca, a questo seguono minacce: “Perché siete venuti a casa mia? Str***, se tu metti qualcosa sulla televisione pagherai tutti i danni”. La troupe va via, ma viene inseguita da alcuni uomini sugli scooter che spaccano i vetri dell’auto, rompono gli specchietti e non danno tregua ai giornalisti, costretti a chiamare ripetutamente la polizia e, infine, a rifugiarsi in questura.

La situazione non è migliore ad Ardea, in provincia di Roma dove, in seguito proprio alle segnalazione e alle indagini di Fuori dal Coro, alcune case abusive vengono sgombrate e abbattute. Un rom, mentre va via sulla propria auto, minaccia addirittura il conduttore Giordano e mostra il dito medio: “Questo è perché ve lo meritate, devo ringraziare a te, a Fuori dal Coro del c**o. Oh Mario Giordano, io so dove abiti, sta m***a!”.