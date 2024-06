Italia-Spagna, gli azzurri vincono almeno in tv: ascolti stratosferici (anche dopo mezzanotte)

23 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Italia-Spagna)

Italia-Spagna, com’era facile prevedere, ha ottenuto ascolti stratosferici su Rai 1 con la media di 12,3 milioni di spettatori e il 58% di share e picchi di 13,4 milioni oltre il 60%. Poco da fare quindi per gli altri canali giovedì sera anche se l’intramontabile Ghost su Canale 5, grazie soprattutto al target femminile, ha tenuto con l’8% di share e punte del 15%.

L’effetto Europei si è fatto sentire anche in seconda serata ma curiosamente a resistere allo tsunami calcistico è stata Italia 1 che con l’ennesima replica del film catastrofico del ’95 Virus letale, in omaggio allo scomparso Donald Sutherland, ha sfiorato il 7% di share dopo mezzanotte, notevole se si considera che Notti Europee con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi ha toccato il 30% di share. La trama è presto detta: alcuni ricercatori americani si recano in un villaggio africano per far luce su un virus più potente dell’ebola che sta devastando la popolazione, le conseguenze sono micidiali.

Significativi i picchi che ci servono a comprendere le paure radicate nella gente dopo il Covid: le scene della propagazione del virus e l’arresto del generale “cattivo” sfondano il 10%. Film rivolto a un pubblico maschile, che Italia 1 ha sottratto alla platea del calcio più parlato, ma anche ceto medio-alto, donne e Centro-Nord, segno che i timori interiorizzati durante la pandemia non sono del tutto spariti.