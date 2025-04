Nave Libra donata alla Marina albanese: schiaffo alla sinistra

"Legami profondi e solidi uniscono Italia e Albania". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Durazzo per la prima tappa estera del tour Mediterraneo. "La sottoscrizione odierna dell’accordo per la futura consegna di Nave Libra alla Marina albanese rappresenta un punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta tra i nostri Paesi. Un gesto che testimonia reciproca fiducia e volontà condivisa di rafforzare le capacità di difesa, anche in ambito Nato, contribuendo a sicurezza e stabilità della regione adriatica", spiega.

"Il ringraziamento espresso dal governo albanese a quello italiano è il segno di un rapporto destinato a crescere, non solo tra le nostre forze armate ma anche nel settore dell’industria della difesa - prosegue -. In questo contesto, il memorandum firmato oggi tra la nostra Fincantieri e la società Kayo, con sede a Tirana, punta ad avviare una cooperazione strategica per lo sviluppo dell’industria cantieristica e navale albanese", prosegue Crosetto.