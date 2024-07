Reazione a Catena, clamoroso: Salsa e Merende fatte fuori da... Pino Insegno. Volano insulti

23 luglio 2024 a

Cala il sipario sulla lunga parentesi delle Salsa e Merende a Reazione a Catena, il quiz condotto da Pino Insegno su Rai 1. Nella puntata di martedì 23 luglio, infatti, dopo 10 puntate da campionesse, il terzetto viene eliminato. Clamoroso ma vero, a condannarle la risposta, che non è arrivata, su una domanda che riguardava proprio Insegno. E così Carola, Marianna e Mariasole vanno a casa, eliminate all'Intesa Vincente, dove sono cadute allo spareggio.

Lo scettro dei campioni passa ai Doppia Coppia, terzetto composto da Matteo, Giulia e Cecilia, due donne e amiche da 30 anni e il marito di Giulia. All'Intesa Vincente, come detto, le Salsa e Merende capitolano su Insegno. Erano arrivate a nove parole quando una definizione ha creato loro incertezza, perdendo il punto dello spareggio. La definizione era la seguente: "Cosa – Fa – Pino – Come – Quando – Imita – Attori – Famosi – Film – Sostantivo". La soluzione era doppiaggio, ma non è stata azzeccata. "Dopo due anni insieme qui in trasmissione... brave, complimenti. Grazie di essere state con noi", ha salutato con ironia Pino Insegno le Salsa e Merende, esagerando sulla durata del loro regno a Reazione a Catena.

Per inciso, i nuovi campioni all'Ultima parola si sono ritrovati a giocare per soli 344 euro, poi dimezzati per l'acquisto del terzo elemento: alla fine azzeccano la soluzione, "forma", e portano a casa la misera somma di 172 euro in gettoni d'oro. Inutile dire che il pubblico a casa, quello che su X commenta in presa reale quanto accade in studio, ha subito bollato i nuovi campioni come "scarsissimi", e chi più ne ha più ne metta.

Ma il popolo di X si è letteralmente scatenato al momento dell'eliminazione delle Salsa e Merende, che a molti fan della trasmissione non sono mai piaciute. "Troppo sborone le campionesse, su doppiaggio dovevano passare, in ogni caso ciao Mariasole tiratela di meno", commentava Zia_Yetta. "Dio sia lodato!", esultava Maria. "Finalmente ce le siamo tolte!", esultava un altro. "Un sogno!!!", faceva eco Puccivip. "Finalmente le hanno buttate fuori ste 3 smorfiose, era ora bravi gli sfidanti", aggiungeva ancora un utente. Ma anche nel momento dell'eliminazione, proprio come quando le Salsa e Merende vincevano, qualcuno adombrava il complotto. "Oggi hanno deciso di mandarle via. Parole difficili mai avute negli altri giorni e zot più semplice per gli sfidanti. Evidentemente avevano capito che la situazione stava diventando ridicola", commentava Samuel. Resta la sostanza: addio, Salsa e Merende.