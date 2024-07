Reazione a Catena, "hanno bisogno delle ferie": caos per l'ultima parola

30 luglio 2024 a

Le Bollicine da Asti sono state le sfidanti delle campionesse in carica, Le Senza Ghiaccio, nella puntata di Reazione a Catena andata in onda questa sera su Rai 1. Le prime hanno spiegato di chiamarsi così per via dello spumante tipico della loro città, mentre nella scorsa puntata le campionesse, da Latina, avevano spiegato che il nome del loro team deriva dal fatto che tutte e tre preferiscono le bevande lisce.

A spuntarla all'Intesa vincente sono state le campionesse, che sono riuscite a centrare ben 10 parole, mentre le Bollicine si sono fermate a 9. Le Senza Ghiaccio sono così arrivate all'Ultima catena con 120mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, sono giunte all'Ultima parola con 3750 euro. Il primo elemento era "gambe", mentre il secondo - quello da indovinare - iniziava con "Le" e finiva con "E". Ignoto il terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, facendo scendere il loro montepremi a 1875 euro. Dopo lo svelamento del terzo elemento, "mani", le tre amiche hanno provato a indovinare la seconda parola dicendo "Levate", che alla fine si è rivelata essere proprio la risposta corretta, come spiegato dal conduttore del game show, Pino Insegno.

Tanti i commenti apparsi sui social. Un utente, per esempio, su X ha scritto: "Leva in alto le mani (il ballo di Simone!) Forzatissima quest’ultima parola; gli autori hanno bisogno di riposo e ferie!!!". Mentre un altro ha criticato le campionesse: "Ma perché chiedono il terzo elemento pure quando le parole sono ovvie e oltretutto le cifre irrisorie??? Un po' di coraggio, ECCHECCAVOLO!".