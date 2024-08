Reazione a Catena, "a che livello siamo arrivati": polemica sull'ultima catena

18 agosto 2024 a

a

a

I campioni in carica di Reazione a Catena, gli Essenziali, sono stati sfidati dagli Umbricelli nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Questi ultimi, Giulia, Lorenzo e Samanta hanno spiegato di arrivare da Assisi e di essersi conosciuti al liceo e all'università. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati gli Essenziali, che hanno centrato 8 parole contro le 5 degli sfidanti.

I campioni sono così arrivati all'ultima catena con 100mila euro. Poi, dopo un solo dimezzamento, il montepremi è sceso a 50mila euro, che è la cifra con cui la squadra è giunta all'ultima parola. Il termine a loro disposizione questa sera era "strappo". A seguire un termine che iniziava con "to" e terminava con "a". Infine, il terzo elemento, che gli Essenziali hanno deciso di comprare scendendo a 25mila euro: si trattava della parola "chiave". A quel punto i tre hanno provato a indovinare dicendo "toppa", che si è rivelata essere la risposta corretta, come confermato dal conduttore Pino Insegno.

Reazione a Catena, "un po' a c***o": gli Essenziali vincono? Si scatena la polemica | Guarda

Secondo alcuni, però, l'ultima catena di oggi sarebbe stata troppo facile. "Raga ma ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati...", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Catena imbarazzantemente facile così come la parola finale, in pratica fatta per non fargli usare i jolly e avere il terzo elemento regalato e invece loro sono riusciti a chiedere un jolly inutile per una parola e sbagliarne un'altra #reazioneacatena". Ma c'è anche chi invita tutti a polemizzare di meno: "Sempre a lamentarsi, e se è facile regalano soldi e se è difficile autori mer**…. Ma prendete tutto con più leggerezza!".