Reazione a catena, "troppo convinto", l'ultima parola scatena la bufera sul campione

20 agosto 2024 a

a

a

I campioni in carica di Reazione a catena, gli Essenziali, sono stati sfidati da Le sorelle di Angelo nella puntata del game show andata in onda questa sera su Rai 1. I primi, imbattuti per tre puntate, sono sempre riusciti a portarsi a casa il montepremi, che ora ammonta a circa 28mila euro. Le sfidanti, Mariagrazia, Dominga e Viviana dalla Basilicata hanno detto di essere tre cugine "con caratteri e interessi diversi, una delle poche cose che ci accomuna è che tutte e tre abbiamo un fratello che si chiama Angelo".

Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati i campioni, che hanno centrato 12 parole rispetto alle 9 indovinate dalle sfidanti. Gli Essenziali sono così arrivati all'ultima catena con 119mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 29.750, che è la cifra con cui i campioni sono arrivati all'ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era "regolare". A seguire una parola che iniziava con "pe" e terminava con "o". Ignoto il terzo elemento, che i tre amici hanno deciso di comprare scendendo così a 14.875: si trattava della parola "numero". I campioni, allora, hanno provato a indovinare la soluzione dicendo "perfetto". La risposta corretta però era un'altra, "periodico".

Il più basso livello di sempre". Reazione a catena: dito puntato contro gli Essenziali | Guarda

Tanti i commenti comparsi sui social dopo la puntata. "Non potete paragonarli a I tre di denari. Se poi vinceranno di più è un altro discorso", ha scritto un utente riferendosi alla squadra di un'edizione precedente del programma. "Era troppo convinto ... #reazioneacatena", ha scritto invece un altro utente in relazione a uno dei campioni. E ancora: "Si fissano su una soluzione e non pensano ad altro".