È sempre Cartabianca, De Gregorio: "Il forfait di Boccia? Nessun complotto..."

Per la giornalista Concita De Gregorio, dietro alla mancata intervista di Maria Rosaria Boccia, "non c'è stato alcun complotto, nessuna mano esterna". Ospite di È sempre Carta Bianca, la penna di Repubblica commenta in studio il forfait di Lady Pompei e l 'affaire Sangiuliano - Boccia.

Il primo si è dimesso per cercare di dimostrare la verità. La seconda, invece, continua il suo viaggio alla ricerca di notorietà. Ma per Concita De Gregorio, l'importante è "fugare il dubbio del complotto. Siccome in tanti mi chiedono cosa è successo...Ma per quello che ho visto io nessuno è intervenuto", ha spiegato la giornalista. Quella di non presentarsi in studio "è stata una decisione che è "scaturita da alcune sue perplessità", aggiunge la conduttrice del programma Bianca Berlinguer.

"La Boccia me l'ha detto appena l'ho incontrata". Relazione con Sangiuliano? De Gregorio spiazza tutti | Video

Lady Pompei, infatti, era attesa negli studi televisivi Mediaset (l'intervista era programmata per le 22:15), ma l'influencer ha dato buca all'ultimo. "Non sono scappata, non ho paura della verità", ha fatto sapere Maria Rosaria Boccia, dopo il forfait a È sempre Cartabianca, in un messaggio inviato a Bianca Berlinguer che lo ha letto in diretta durante la trasmissione. Nel messaggio l'influencer ha anche spiegato di aver rinunciato all'intervista "solo perché non c'erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione".

