Affari Tuoi, "catapultati su Stefano": Domingo apre il pacco e scoppia il caos

Domingo dalla Lombardia, con il pacco numero 14, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. Ad accompagnarlo il fidanzato Fabio. L'inizio della partita, purtroppo, non è stato affatto positivo per loro: con i primi tiri sono andati subito via i 200mila e i 50mila euro. A seguire anche la cifra più alta, i 300mila. Domingo e il compagno hanno spiegato al conduttore, Stefano De Martino, che il loro sogno è quello di estinguere il mutuo e di regalare una crociera alle loro mamme.

Peccato, però, che poco dopo abbiano fatto fuori anche i 100mila euro. A un passo dalla fine, a Domingo erano rimasti 2 pacchi blu e uno rosso da 75mila euro. A quel punto il dottore gli ha offerto 18mila euro, ma lui ha deciso di rifiutare, giocandosi così il tutto per tutto. Il finale, avvincente, ha visto un pacco da 5 euro da una parte e un pacco da 75mila euro dall'altra. Ultimissima offerta della serata è stata di 28mila euro, ma ancora una volta il concorrente ha rifiutato, decidendo di andare fino in fondo con determinazione. Per fortuna, poi, nel suo pacco c'erano proprio i 75mila euro. Grande entusiasmo in studio e non solo.

Anche sui social, infatti, molti telespettatori si sono detti contenti per la vittoria di Domingo. "Ca**o come se avesse vinto mio fratello, stiamo godendo", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece ha commentato il fatto che Domingo e il suo compagno sono subito corsi ad abbracciare De Martino dopo la vittoria: "Si sono letteralmente catapultati su Stefano e chiamali scemi". E ancora: "Lo buttavano a terra Stefano un altro po', che bello".