Affari Tuoi, "antipatica, non ha bisogno di soldi": Sally vince 100mila euro? Travolta dagli insulti

Si chiama Noemi, viene da Carbone in provincia di Potenza ed è un'addetta al controllo qualità. La concorrente, invece, si chiama Sally , viene da Rovereto e ha giocato in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei lavora in fattoria e vive "letteralmente in mezzo al bosco, in mezzo alla natura". Sally ha deciso di giocare insieme a suo marito Marietto . Lui invece è un artigiano tappezziere e si sono conosciuti in un locale di Rovereto grazie a un'amica comune. Entrambi hanno giocato col pacco numero 7.

Ieri, lunedì 7 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in Rappresentanza della Regione Basilicata.

Come sempre sui social i telespettatori si sono divertiti a commentare la puntata di Affari Tuoi. E qualcuno ha attaccato con ferocia Sally e Marietto. Il motivo? Non avevano bisogno dei 100mila euro vinto proprio grazie alla Regione fortunata. "Cioè una che dice continuamente che va bene se escono pacchi rossi, e che voleva lo 0 per farsi na ballata francamente non merita di vincere nulla... ma come al solito vince sempre gente antipatica e che non ha bisogno di soldi...", ha commentato Agata.