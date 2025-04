Scurati a Che tempo che fa, "e intanto Mussolini...": travolto dalle critiche

"Il 6 gennaio del 1945, quando la guerra era finita, quando tutto era finito, 4 ragazzi che si chiamavano Giancarlo, Tullio, Orazio e Giuseppe, buttarono dei volantini antifascisti in corso Buenos Aires. Vennero catturati dagli 'eroi' del Battaglione Azzurro . Poi li portarono nella caserma di piazza Balbo, oggi piazza Novelli. Li interrogarono, li torturarono . Poi li portarono all'angolo tra via Colombo e via Botticelli, li misero contro il muro e li fucilarono . Sai quanti anni avevano? Tullio, Orazio e Giancarlo avevano 16 anni. Il più vecchio, il veterano, Giuseppe, ne aveva 18". Fazio sospira.

"Questo fu l'ultimo fascismo - conclude Scurati -. Nel mentre, Mussolini a Villa Feltrinelli...", "Giocava a tennis", lo interrompe il conduttore. "Eh, e scriveva delle lettere... E ordinava sacchi di terra rossa per ripascere i suoi campi da tennis in vista dei tornei primaverili".

Sebbene il pubblico di Fazio sia indubitabilmente vicino alle sensibilità di Scurati, su X la clip condivisa dal profilo di CTCF registra parecchi commenti negativi da parte dei telespettatori.

C'è chi elogia lo sforzo dello scrittore di coltivare la memoria, ma in tanti non apprezzano, considerandola una operazione più che altro politica e commerciale. "Cercasi Fascisti disperatamente per vendere Libri che ormai nessuno legge ma cercano cercano cercano e non hanno capito bene dove sono...", "Sempre sul pezzo: evviva l'attualità", "Sempre i soliti esaltati", "Che due pal***e questo soggetto, se non parla di fascisti non avrebbe niente da dire!", "Ossessione... perché non parlate invece dell'arricchimento culturale che ha avuto l'Italia grazie all'immigrazione?"", "Ma perché non fate condurre direttamente il programma alla Schlein?", "Ma bastaaaaaa siete ossessionati", sono solo alcuni dei commenti in calce al video.