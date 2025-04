La sinistra per tornare in gioco spera nel disastro

Lo abbiamo scritto più volte e a chiare lettere: la scommessa politica di Donald Trump appare simile a una complicata equazione a più incognite. Diciamolo chiaramente: si sta giocando l’osso del collo. O comunque: la scorsa settimana (vedremo cosa accadrà oggi alla riapertura dei mercati) non ha avuto esitazioni nell’affrontare giornate tempestose in Borsa. Diranno gli ottimisti che i mercati erano “in bolla” dal 6 novembre scorso, e che dunque, prima o poi, una discesa e un riequilibrio dovessero essere attesi. Vero, anzi verissimo. Ma resta il fatto che nei giorni scorsi la burrasca è stata fortissima dopo l’annuncio sui dazi (e di tutta evidenza a causa di quella sua decisione). Dunque, per realizzare un obiettivo politico, il presidente Usa non ha avuto timore di assumersi un rischio elevatissimo. E tuttavia fa una certa impressione, al di là e al di qua dell’Atlantico, la spensieratezza irresponsabile con cui le sinistre di mezzo mondo si sono istantaneamente messe a giocare al “tanto peggio, tanto meglio”. Diciamolo: dal 6 novembre, giorno della vittoria elettorale trumpiana in America, i partiti progressisti - paese per paese - erano frastornati e alle corde. Di più: sembravano immobilizzati e perfino afoni. Travolti non solo da una sconfitta (quella può succedere), ma dal collasso dei pilastri su cui avevano fondato la loro costruzione politica e culturale negli ultimi trent’anni. Negli Usa, la dottrina politically correct; più vicino a noi, l’ossessione green mescolata al feticismo del vincolo esterno e del “ci vuole più Europa”. E soprattutto, sia qui che lì, il metodo della fascistizzazione, della mostrificazione del “nemico”, a cui non può e non deve essere concessa alcuna legittimazione. Lì, questo trattamento è stato riservato a Trump; qui, in sequenza, a Berlusconi-Salvini-Meloni.

Ecco: tutta questa impalcatura (stavo per dire: questo catafalco funebre) è venuta giù con la vittoria di Trump. E tutti hanno percepito come la sconfitta progressista non fosse solo congiunturale ma avesse tratti strutturali e perfino storici. E però, dopo cinque mesi di catalessi, i progressisti sembrano improvvisamente rivitalizzati dalla settimana nera delle Borse. Li avete visti in tv: i musi lunghi paiono più distesi e quasi speranzosi, ed è perfino comparso qualche sorriso (in qualche caso, a onor del vero, un ghigno più che altro). TRE ERRORI Ovviamente sbagliano almeno tre volte. Una prima volta, perché solo chi è politicamente disperato può augurarsi di lucrare su una circostanza dannosa per tutti. Una seconda volta, perché le sinistre propongono la strada più sbagliata di tutte: lo scontro selvaggio con Trump (a base di controdazi) anziché un negoziato costruttivo con lui. E una terza volta - e qui la notte si fa buia per i nostri progressisti perché se anche l’avventura politica di Trump prendesse una piega negativa per lui, non verrebbero certamente cancellate le ragioni e i sentimenti degli elettori di destra e di centrodestra in giro per il mondo. I quali, maggioritari quasi ovunque paese per paese, detestano le ricette politiche progressiste, e ne rigettano i protagonisti.

