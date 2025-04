Luciana Littizzetto, insulti a Elon Musk a Che tempo che fa: "Vai, vai a..."

"Caro Musk, Musk caro. Mascara. Intanto mi presento: sono Luciana, sono europea ma non ho mai rubato niente. Mai mai. Una volta per sbaglio dalla pettinatrice ho preso un ombrello che non era mio ma l’ho subito restituito. Ti scrivo questa lettera con la tenerezza con cui si guarda un razzo dei tuoi che decolla… e poi esplode. So che hai l’intenzione di lasciare l’amministrazione Trump. E io umilmente ti dico: Vai, Mask. Vai a… cercare nuove fortune in giro per il mondo. Sarebbe un piccolo passo indietro per te ma un grande sospiro di sollievo per l'umanità".

"Pensa ai grandi risultati che hai raggiunto. Sei riuscito a diventare l’uomo più odiato del pianeta in soli due mesi - prosegue la Littizzetto -. Adesso stai sulle balle veramente a tutti. Hai perso 137 miliardi di patrimonio in 60 giorni. Era dai tempi del crack Parmalat che non assistevamo a un trionfo del genere. Ce l’hai fatta anche a farci stare sul c***lo le auto elettriche… Fino a due mesi fa la Tesla era la macchina più f***ga del mondo e ora non la vuole più manco Fratoianni...".



"Avere te in giro è stato come gettare un petardo in una casa di riposo: ci hai risvegliato è vero ma ora anche basta. Certo, un po’ ci mancherai. Ci mancherà il tuo braccio teso che sembrava un saluto romano ma era ginnastica e ci mancherà quando portavi tuo figlio XYZ invece che all’asilo alla Casa Bianca a incollare le caccole sotto la scrivania di Donald. Fidati. Continuare a stare lì non conveniva nemmeno a te. . Certo, purtroppo non avrai più incarichi governativi. Peccato…proprio ora che stavi per proporre il tuo progetto più grande: togliere il diritto di voto alle donne e darlo ai castori".

"Caro Musk selvaggio, ti consiglio un modo per impiegare il tuo nuovo tempo libero. Intanto non venire qua in Italia a venderci satelliti che non abbiamo il becco di un quattrino… Riduci la dose di ketamine, dammi retta, hai messo al mondo troppi figli per devastarti. E se proprio ti annoi, puoi sempre impiantarti un chip nel cervello, così puoi guardare tutte le puntate di Mare fuori direttamente dalla cornea".

Infine, la Littizzetto si lancia pure in un consiglio al pluri miliardario: "Se posso permettermi ancora un umile suggerimento, io che come massima impresa tecnologica faccio partire il frullatore, controlla le vagonate di odio che si riversano sul tuo social ogni giorno. Fai un po’ di pulizia in quella piazza che è lordata di razzisti, xenofobi, violenti e sessisti… E poi rilassati. Dimettersi non è una sconfitta, è un’opportunità. Pensa a quante cose potrai fare. Per esempio costruire un razzo che non si autodistrugga nel tempo di un TikTok, e giocare a fare il grattacielo con le posate tutto il giorno. Se vuoi davvero salvare il mondo lascialo stare".